2016年，人工智能的快速发展主要是由于“机器学习”和“深度学习”的崛起。
三星电子相关人士1月1日透露称，“调查爆炸原因的工作最近刚刚告一段落”，“有关部门已经开始着手准备，将于本月内公开结果”。
[庄继顺]：3年之内，我不认为任何一家VR内容公司可以盈利，这个行业需要经历很长时间的发展。
从排名情况看，我国整体资费水平处于全球中低水平阵营，IPB指数基本反映了我国情况，与我国经济发展水平基本相适应，适度超前。
苹果从全球逾200家供应商为iPhone采购许多零部件——例如内存芯片、调制解调器、相机模块、麦克风和触摸屏控制器。
随着移动互联网进一步普及，世界变平趋势依旧，曾经留给部分手机厂商的中低端市场将继续被大品牌侵蚀。
虽然这款白色外壳几乎是专门按照iPhone 7系列产品的设计而定制的，但是某些关键细节上的差异说明视频中的外壳只是实物模型而不是原型硬件。
锤子的VR已经从锤子科技切割出去独立发展了，由设计总监罗子雄带队的，现在已经完成了独立融资。
神秘的iPhone项目最初代号为“Project Purple”，该项目组所在办公室外面甚至安排了“重兵把守”。消息称，当时的“Project Purple”项目组直接占用了苹果总部的一整栋建筑。
很多人觉得我在做手机之后，慢慢变得低调，不像以前那么有攻击性了，因此就感觉罗永浩因为做手机受了很大的委屈。
由于政策便利，纯电动汽车虽然享受不限行的政策，不过由于用车频繁，充电问题也暴露出来，车主又开始躁动起来。
此前的手机电池一般很难支撑一天时间，这使得移动电源成为用户随身携带的产品。不过，今年的情况有所改观。
她叫王小凤，今年24岁，来自四川广元，是一名女外卖骑士，从事这份工作1年零4个月。
一个讲述内容创业、人工智能、互联网、黑天鹅的行业性演讲得以首次通过电视直播。
2016Q3中国网络经济营收规模达到3525.3亿元，环比增长2.6%，高于同期GDP1.8%的环...
2016年10月在线视频媒体播放覆盖人数4.95亿，点播行为保持平稳。10月热播电视剧中...
2016Q3，中国网络广告季度市场规模为738.7亿元，环比增长率为9.4%，与去年同期相...
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