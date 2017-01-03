近期又一世界级现象的手游非《Pokemon Go》莫属，虽然目前尚未在中国区上线，但在在社交媒体和社交圈当中引发热烈讨论。游戏是通过手机屏幕，打开游戏的电子地图，或者打开摄像头通过全景地图来发现附近的虚拟“精灵”，并“扔”出精灵球将其捕获。这是一款充满童心的游戏，中国区网友目前对其期待程度很高。